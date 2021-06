Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle avancée de taille dans le dossier Hakimi ?

Publié le 8 juin 2021 à 15h15 par La rédaction

Cherchant un nouveau latéral droit pour remplacer Alessandro Florenzi, le PSG se serait mis sur la piste d'Achraf Hakimi. De son côté, l'Inter se serait mis à la recherche du successeur du Marocain et Emerson pourrait être une bonne option. Mais le FC Barcelone pourrait rendre le dossier compliqué.

Alessandro Florenzi n’étant pas conservé par le PSG à l’issue de son prêt, Leonardo se serait mis sur la piste d’un nouveau latéral droit. Et toutes les routes semblent mener à Achraf Hakimi. Auteur d’une saison satisfaisante du côté de l’Inter, où il a fini champion de Serie A, le Marocain a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Le défenseur de 22 ans ferait l’objet de négociations avancées entre les deux clubs et l’optimisme semble être de mise côté Paris puisque le prix de l’ancien du Real Madrid devrait être plus bas que prévu (70M€ contre les 80M€ annoncés depuis plusieurs semaines). D’autant plus que l’Inter se serait également mis à la recherche d’un nouveau joueur à ce poste.

L’Inter pense à Emerson pour remplacer Hakimi