Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme coup avec Paul Pogba !

Publié le 8 juin 2021 à 14h45 par B.C.

Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba est encore loin d’une prolongation avec son club. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, qui verrait d’un bon œil l’arrivée libre du milieu de terrain l’été prochain.

Depuis l’annonce de Mino Raiola, l’avenir de Paul Pogba paraît très incertain. En décembre dernier, l’agent du milieu de terrain annonçait en effet qu’un départ était devenu inéluctable pour le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato », lâchait-il. Depuis, de nombreuses rumeurs sont apparues concernant l’avenir de Paul Pogba. La Juventus et le PSG sont notamment cités parmi les prétendants, même si les Red Devils n’ont pas l’intention de brader leur joueur cet été. Une situation qui ne déplairait pas pour autant à Leonardo.

Une offensive du PSG pour Pogba… En 2022 ?