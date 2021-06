Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se tend entre Mbappé et Al-Khelaïfi !

Publié le 8 juin 2021 à 13h15 par T.M.

Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a été très clair à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Des propos qui n’ont visiblement pas échappé à l’attaquant du PSG.

Alors que Kylian Mbappé est actuellement avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, son avenir au PSG reste encore et toujours au coeur des rumeurs. Mais à l’occasion d’un entretien accordé dernièrement à L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, a sorti les barbelés. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. (…) Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays », a-t-il lâché à propos de Mbappé.

Une sortie lourde de conséquences ?