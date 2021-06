Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fin à la Rabio pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 8 juin 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé, mais Didier Roustan estime qu'il y a peu de chance que la situation s'aggrave comme avec Adrien Rabiot.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien ». Nasser Al-Khelaïfi ne s'en cache pas, il ne compte pas céder Kylian Mbappé. Malgré tout, il n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022 et si la situation s'éternise et n'évolue pas d'ici janvier prochain, peut-on se retrouver dans la même situation qu'avec Adrien Rabiot, mis au placard pendant six mois par le PSG parce qu'il refusait de prolonger ? Didier Roustan n'y croit pas.

«C’est impossible»