Mercato - PSG : Un énorme problème à venir en interne… à cause de Donnarumma ?

Publié le 7 juin 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG accélèrerait dans l’optique d’enrôler Gianluigi Donnarumma, son éventuelle venue pourrait créer la zizanie au sein du vestiaire du club de la capitale.

Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico au poste de gardien dans l’effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo ne serait pas contre enrôler un nouvel homme dans ce secteur. Toujours à l’affût de bonnes opportunités, le directeur sportif parisien aurait flairé celle que représente Gianluigi Donnarumma. Libre le 30 juin prochain à l’AC Milan, le portier italien va quitter les Rossoneri , et Leonardo serait ainsi passé à l’attaque dans le dossier en discutant avec son agent Mino Raiola. Et s’il resterait encore de nombreux détails à régler avant d’imaginer le futur ex-portier milanais signer un bail au PSG, son arrivée pourrait bien poser quelques problèmes dans le vestiaire parisien.

« Le staff et des gens importants au club ont peur que ça mette en danger l'équilibre du groupe »