Mercato - PSG : Leonardo prend les choses en main pour cet énorme coup à 0€ !

Publié le 7 juin 2021 à 13h45 par A.M.

Déjà bien parti pour boucler l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG s'active sur un autre dossier à 0€, à savoir celui concernant Gianluigi Donnarumma.

Ces dernières heures, Leonardo semble avoir donné un sérieux coup d'accélérateur sur le mercato. En effet, Georginio Wijnaldum semble tout proche de rejoindre le PSG libre. En fin de contrat à Liverpool, l'international néerlandais va s'engager avec le club de la capitale après avoir repoussé l'offre du FC Barcelone. D'autre part, Achraf Hakimi semble également proche du PSG puisque l'Inter a absolument besoin de vendre cet été. Et ce n'est pas tout puisque Leonardo s'attaque désormais de façon concrète à Gianluigi Donnarumma.

Le PSG accélère pour Donnarumma