Mercato - PSG : Leonardo accélère pour un nouveau gros coup à 0€ !

Publié le 6 juin 2021 à 17h15 par H.G. mis à jour le 6 juin 2021 à 17h18

Alors que le PSG serait sur le point d’enregistrer l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale ne serait pas rassasié et souhaiterait enrôler un autre joueur en fin de contrat le 30 juin prochain.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est en train de s’accélérer depuis quelques heures. En effet, tandis que le club de la capitale travaillerait toujours dans l’optique d’arracher Achraf Hakimi à l’Inter, Leonardo aurait bouclé la venue de Georginio Wijnaldum. En fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool, le Néerlandais qui était annoncé avec insistance au FC Barcelone aurait accepté une offre XXL du PSG comme l’ont annoncé ESPN et Fabrizio Romano. Ainsi, l’officialisation de son arrivée pourrait ne plus être qu’une question d’heures. Et pendant ce temps, Leonardo s’activerait pour boucler la venue d’une autre recrue, à savoir Gianluigi Donnarumma.

Les contacts s’intensifient entre le PSG et Mino Raiola !