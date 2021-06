Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tout perdre avec Hakimi !

Publié le 6 juin 2021 à 15h30 par A.C.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde, Achraf Hakimi pourrait être le premier gros coup de Leonardo en ce mercato estival. A moins que le Paris Saint-Germain ne le laisse s’échapper...

En seulement un an, Achraf Hakimi a conquis tout le monde en Italie. Champion de Serie A avec l’Inter, le latéral droit a été fondamental dans le dispositif d’Antonio Conte... mais ne devrait pas faire long feu en Lombardie ! Les Nerazzurri traversent la pire crise économique de leur histoire et une vente du club a même été évoquée par les médias transalpins, mais démentie par le président Steven Zhang lui-même. Quoiqu’il en soit, l’Inter a besoin d’enregistrer un bénéfice entre 80 et 100M€ et Hakimi est actuellement le joueur de l’équipe avec la plus grosse valeur marchande. Le Paris Saint-Germain a rapidement eu vent de la situation de l’Inter et a donc soumis une offre pour Hakimi... qui n’a finalement pas porté ses fruits.

Chelsea double le PSG dans la course à Hakimi

Depuis plusieurs jours, la presse italienne assure que le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre de 60M€ pour Achraf Hakimi, qui aurait été refusée par l’Inter. Une information confirmée encore aujourd’hui par Tuttosport , qui explique que le club milanais n’aurait plus aucun signe du PSG depuis ce premier échec. D’après le quotidien, Leonardo a bien pu être effrayé par les 80M€ réclamé par l’Inter pour Hakimi, soit le double de son prix d’achat l’été dernier. Hésitant trop, le PSG pourrait tout perdre. Tuttosport explique en effet que Chelsea a profité de ce moment de flottement pour relancer la piste Hakimi et donc dépasser le rival parisien. Il faut dire que les Blues seraient disposés à offrir les 80M€ que réclament les Nerazzurri .

Le sprint final est lancé