Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse menace pèse sur Leonardo pour Hakimi !

Publié le 6 juin 2021 à 14h15 par A.C.

Achraf Hakimi, latéral de l’Inter et de la sélection marocaine, semble être la priorité du Paris Saint-Germain en ce début de mercato estival.

Arrivé l’été dernier, Alessandro Florenzi ne semble pas avoir convaincu Leonardo au cours de son prêt et devrait donc retrouver l’AS Roma. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain pourrait frapper très fort. Depuis quelques semaines, Leonardo travaille sur le recrutement d’Achraf Hakimi, qui a été l’un des grands acteurs du titre de champion d’Italie de l’Inter. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque le Marocain serait également suivi par le Bayern Munich et Chelsea.

Chelsea prend la main pour Hakimi