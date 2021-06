Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une deadline fixée dans le dossier Achraf Hakimi !

Publié le 6 juin 2021 à 12h15 par D.M.

Travaillant d'arrache-pied sur le transfert d'Achraf Hakimi, le PSG pourrait voir la porte s'ouvrir d'ici le 30 juin. Explications.

Prêté cette saison par l’AS Roma, Alessandro Florenzi n’a pas fait l’unanimité en interne et ne sera pas conservé par les dirigeants du PSG. Ces derniers sont en quête d’un latéral droit et aurait ciblé leur priorité. Comme indiqué par plusieurs médias ces derniers jours, le club parisien tente de recruter Achraf Hakimi, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter. Le PSG aurait même transmis une première offre de 60M€, mais la formation milanaise réclamerait la somme de 80M€.

L'Inter veut boucler le dossier Hakimi avant la fin du mois de juin

En grande difficulté financière, l’Inter doit réaliser une grosse vente avant le 30 juin afin de renflouer ses caisses et respecter, par la même occasion, ses engagements antérieurs. Afin de combler le manque de recettes et donné un bol d’air à l’actionnaire majoritaire Suning, le club milanais espérait obtenir 80M€ dans les prochaines semaines grâce à la vente de joueurs et notamment à celle d'Achraf Hakimi. Cela explique pourquoi l’Inter a refusé l’offre de 60M€ du PSG. Les négociations devraient se poursuivre entre les deux parties.