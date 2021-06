Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 6 juin 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Selon certaines sources, Frank McCourt discuterait bien avec des investisseurs saoudiens au sujet de la vente de l'OM. Et les négociations seraient à un stade avancé.

Le temps défile, mais les rumeurs sur la vente de l’OM persistent. Cela fait plusieurs mois que des journalistes évoquent un possible départ de Frank McCourt et une possible arrivée d’investisseurs saoudiens sur la Canebière. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » avait confié en février dernier Thibaud Vézirian. Des informations démenties à de nombreuses reprises par le propriétaire américain, mais aussi par l’entourage du prince saoudien Al Walid Bin Talal, pressenti pour être le prochain propriétaire de l’OM. « Ces rumeurs relèvent, bien évidemment, de l’hystérie » a confié son clan dans des propos rapportés par La Provence . Malgré ces déclarations, les rumeurs persistent. Selon Vézirian, la vente pourrait même être officialisée avant la fin du mois de juin. « J'ai toujours parlé de fin de saison comptable, donc 30 juin, aux supporters à qui je répondais déjà à ça en live il y a plusieurs mois » a-t-il confié.

« Des négociations sont en cours avec des Saoudiens »