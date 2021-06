Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a fait une énorme annonce sur la vente du club !

Publié le 5 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que les rumeurs de vente de l'OM s'intensifient, une anecdote en dit long sur les intentions de Frank McCourt dans ce dossier.

Depuis début février et l'annonce de Thibaud Vézirian, les supporters de l'OM se prennent à rêver de l'arrivée d'Al-Walid bin Talal pour prendre la succession de Frank McCourt. Toutefois, rien n'est officiel pour le moment, et le Bostonien ne cesse de démentir ces rumeurs, comme il l'a fait dans une interview accordée à La Provence . D'ailleurs, Alexandre Jacquin, qui a réalisé cette interview au mois de mars, en dévoile les coulisses et révèle une anecdote qui en dit long sur les intentions de Frank McCourt.

«Il considérait vraiment que ces rumeurs sont faites pour déstabiliser l'OM»