Mercato - OM : McCourt, Bin Talal... Ces nouvelles révélations fracassantes sur la vente du club !

Publié le 4 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois désormais, la vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les spéculations. Entre les informations de certains et les démentis des autres, il est très difficile d'y voir clair. Et pourtant, aussi bien dans l'entourage d'Al-Walid bin Talal, que dans celui de Frank McCourt, le point de vue est le même. L'incompréhension règne.

C'est un serpent de mer à l'OM depuis de nombreuses années. Dès que le club traverse une période compliquée, les rumeurs de vente s'intensifient. Et depuis plus d'un an, tout s'enchaîne. Après l'omniprésence médiatique de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, qui ont fait le forcing pour convaincre Frank McCourt de vendre avant de se retirer de ce dossier, Thibaud Vézirian a relancé la machine début février annonçant avoir « l’assurance que la cession est actée », précisant même que le communiqué était prêt et que tout serait officialisé « dans les prochaines heures ou les prochains jours . » Mais voilà, cela fait désormais quatre mois, et rien n'a été officialisé. A l'inverse, les démentis se sont multipliés. Frank McCourt et Pablo Longoria n'ont cessé de répéter que l'OM n'était pas à vendre, mais surtout, l'entourage d'Al-Walid bin Talal s'est également montré catégorique à ce sujet. « Mon ami, je parle pour moi… Ce n’est qu’une rumeur, ce n’est pas vrai », confiait Khaled Al Waleed, fils du prince saoudien, en réponse à des supporters marseillais sur Twitter . Et la tendance se confirme puisque dans le podcast Bande Passante , des journalistes de La Provence ont lâché leurs informations à ce sujet.

Bin Talal et les «élucubrations hystériques»

C'est ainsi que Fabrice Lamperti révèle avoir contacté plusieurs sources au sein de l'entourage d'Al-Walid bin Talal qui se sont montrées unanimes au sujet de la vente de l'OM. « On a essayé de vérifier, avec de multiples sources. On est allé à la Ligue, à la Mairie, au club, et même jusque dans l'entourage d'Al-Walid bin Talal où on a deux sources qui nous disent que ce sont des rumeurs complétement infondées, des "élucubrations hystériques" pour reprendre certains thèmes. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui y croient, que même si on a toutes les négations du monde, un moment où un autre, un doute s'installe malgré tout. Du coup on se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Donc on continue, on recherche encore et encore, et à chaque fois on arrive à la même conclusion. On ne dit pas que le club ne sera pas vendu ou que personne ne s'intéresse au club. Mais pour l'instant, rien ne nous permet d'affirmer que le club est vendu ou sera vendu dans les prochains jours », assure le journaliste. Et Frank McCourt partage la même opinion.

McCourt ne comprend pas les rumeurs