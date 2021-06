Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bin Talal, Vente... Cette anecdote qui en dit long sur les intentions de McCourt !

Publié le 4 juin 2021 à 10h00 par A.M.

Depuis plusieurs semaines, Frank McCourt s'évertue à démentir les rumeurs de vente de l'OM. Par conséquent, le Bostonien ne comprend pas pourquoi ce sujet fait encore tant parler.

Début février, Thibaud Vézirian lâche une bombe. Selon lui, tout est bouclé, l'OM sera vendu à Al-Walid bin Talal et va entrer dans une nouvelle dimension. Le communiqué est prêt et sera publié dans les prochaines heures. Mais voilà, cela fait désormais quatre mois que l'officialisation est attendue et à l'inverse, ce sont les démentis qui s'enchaînent notamment du côté de Frank McCourt, qui ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il n'a absolument pas l'intention de vendre l'OM. Plusieurs observateurs estiment que ce n'est qu'un discours de façade afin de mieux garder secrètes les discussions. Mais Alexandre Jacquin, journaliste de La Provence , le pense réellement sincère et s'appuie sur une anecdote pour justifier son sentiment.

Les interrogations de McCourt...