Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de balai provoqué par Kylian Mbappé ?

Publié le 4 juin 2021 à 9h15 par D.M.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid devrait se concentrer exclusivement sur le dossier Kylian Mbappé cet été. Pour alléger sa masse salariale et préparer la venue du joueur parisien, le club entraîné par Carlo Ancelotti aurait l'intention de vendre plusieurs joueurs.

Le Real Madrid a changé d’entraîneur, mais pas de priorité. Malgré le retour de Carlo Ancelotti sur le banc espagnol, le club merengue a toujours l’intention de mettre la main sur Kylian Mbappé, érigé comme la grande priorité de l’été. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur n’a toujours pas prolongé son bail avec la formation parisienne et devrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines. Au Real Madrid, on espère une issue positive dans ce dossier et Florentino Perez commencerait à préparer son arrivée.

Le Real Madrid voudrait alléger sa masse salariale