Mercato - OM : Vente, McCourt... L'entourage d'Al-Walid bin Talal lâche une nouvelle bombe !

Publié le 4 juin 2021 à 9h00 par A.M.

Bien que le rumeurs de la vente de l'OM ne cessent d'être démenties, les supporters continuent d'y croire. Mais l'entourage d'Al-Walid bin Talal se montre une nouvelle fois catégorique.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, après l'occupation médiatique du duo Boudjellal-Ajroudi, le journaliste Thibaud Vézirian assurait début février que Frank McCourt avait fini par accepter de vendre l'OM à la holding d'Al-Walid bin Talal. Tout serait bouclé et le communiqué était visiblement prêt. Toutefois, quatre mois plus tard, non seulement rien n'a été officialisé, mais surtout, les démentis se sont enchaînés de tout les côtés. Frank McCourt et Pablo Longoria ont ainsi assuré à de multiples reprises que l'OM n'était pas à vendre tandis que du côté de l'entourage d'Al-Walid bin Talal, on s'évertue également à remettre en cause ces rumeurs. Journaliste de La Provence , Fabrice Lamperti confirme avoir contacté des proches du prince saoudien qui utilisent des mots forts pour démentir leur intérêt pour l'OM.

Le clan bin Talal évoque des «élucubrations hystériques»