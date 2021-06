Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria saute sur une énorme opportunité !

Publié le 4 juin 2021 à 3h45 par A.M.

A l'affût sur le marché pour saisir toutes les opportunités pour renforcer l'OM, Pablo Longoria semble avoir flairé la bonne affaire avec Christian Joel comme l'explique un journaliste espagnol.

Cet été, Pablo Longoria sera sur tous les fronts et prépare un recrutement d'envergure. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a déjà quasiment bouclé les arrivées de Gerson et Mattéo Guendouzi. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'OM souhaite également recruter un gardien de but afin de compenser le départ de Yohann Pelé et concurrencer Steve Mandanda. Dans cette optique, le nom de Christian Joel a été associé à l'OM ces dernières heures. Une belle opportunité de marché comme l'explique David Acebal, journaliste pour le journal La Voz de Asturias , à l'origine de cette information.

«L’une des options étudiées, c’est la vente de Christian Joel»