Mercato - OM : Longoria devrait donner un coup de pouce à Mourinho !

Publié le 3 juin 2021 à 15h10 par La rédaction

Gerson devrait prochainement débarquer à l’OM, les négociations avec Flamengo étant très bien engagées. Et dans ce transfert, la Roma de José Mourinho devrait percevoir 2,5M€ selon la presse italienne.

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria est sur tous les fronts pour offrir à Jorge Sampaoli une équipe compétitive. Et le premier dossier dans la pile du président de l'OM, c’est celui de Gerson. Le milieu de terrain de Flamengo est la priorité de l’OM. Et comme révélé par le10sport.com le 31 mai, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Un montant de l'ordre de 30M€ (24 millions + 6 millions de bonus) et un contrat de 5 ans. Sauf retournement de situation, l’officialisation devrait arriver d’ici peu.

2,5M€ pour la Roma dans l'opération Gerson ?