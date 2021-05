Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - OM : Guendouzi arrive, Gerson attend, Coquelin en plan B

Publié le 31 mai 2021 à 17h45 par Alexis Bernard

Après avoir trouvé un accord avec Gerson et Flamengo, l’OM attend que le père du joueur fasse le ménage dans les mandats de ce transfert. Si le dossier échoue, le plan B s’appelle Francis Coquelin.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Les deux clubs se sont entendus pour une opération à 30 millions d’euros (24 millions d’euros + 6 millions d’euros de bonus). L’OM est également d’accord avec le joueur, sur les bases d’un contrat de 5 ans. Il ne reste qu’un point de blocage : la commission de ce transfert. Le père de Gerson a confié trois mandats différents et les clubs lui ont demandé de faire le ménage afin de présenter l’agent qui dispose du mandat pour finaliser l’opération. Depuis une semaine, tout le monde patiente. Et l’Atletico a profité de cette attente pour se glisser dans le dossier et transmettre une offre…

L’OM est bien positionné sur Coquelin