Mercato - OM : Cette annonce fracassante qui relance le feuilleton sur la vente de l'OM !

Publié le 31 mai 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Malgré les nombreux démenties de Frank McCourt sur la vente de l'OM, les rumeurs sur un possible départ du propriétaire américain continuent de fleurir du côté de Marseille.

En juin 2020, Mourad Boudjellal lâchait une bombe en annonçant qu’il était porteur d’une offre, provenant de « fonds du Moyen-Orient », pour racheter l’OM. Le début d’un long feuilleton qui a connu de nombreux rebondissements et qui n’a pas encore dévoilé son dénouement malgré les nombreux démenties de Frank McCourt. « La plupart des gens ne sait pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des générations » avait confié le propriétaire du club marseillais dans un entretien à Téléfoot en mars dernier, à un moment où les spéculations étaient nombreuses. Alors qu’une arrivée d’Al Walid Bin Talal, était évoquée par de nombreux médias, son entourage a tenu, lui aussi, à balayer les rumeurs. « Ces rumeurs relèvent bien évidemment de l’hystérie » ont confié des proches du prince saoudien dans des propos rapportés par l a Provence. Pourtant, malgré ces démenties, de nombreuses sources proches de l’OM continuent de jeter le flou sur l’avenir de Frank McCourt.

« Le club n'est pas vendu, mais on m'a dit que ce sont des négociations avancées »

En février dernier, Thibaud Vézirian avait assuré que le club allait être vendu : « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » Malgré les sorties de Frank McCourt, le journaliste continue de camper sur ses positions. Ce lundi, un consultant du média local, Maritima , s’est également penché sur ce dossier et selon ses informations, les négociations sont en bonne voie. « Je n'ai évidemment pas de preuves, mais j'ai eu des informations. Ces informations que j'ai eues par les personnes que j'ai eues, sont des informations qui me paraissent vraiment très intéressantes. Ce sont des personnes importantes, pas forcément du monde du football, en France. Le club n'est pas vendu, on m'a dit que ce sont des négociations avancées » a confié Jacques Bayle dans des propos rapportés par Football Club Marseille . Mais alors que faut-il en penser ?

Le flou demeure sur la vente de l'OM