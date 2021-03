Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable bombe relance encore la vente de l'OM par McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 17h30 par T.M.

Ce mardi, à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence, Frank McCourt a persisté concernant ses intentions à la tête de l’OM, ne voulant pas vendre le club phocéen. Toutefois, il semblerait qu’en coulisse, l’Américain ne tienne pas vraiment le même discours.

Cela fait maintenant de très longs mois que le dossier de la vente de l’OM est sur la table. L’été dernier, ce sont Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui avaient sollicité Frank McCourt pour reprendre le club phocéen, qui avait alors multiplié les communiqués, répétant son intention de ne pas vendre son bien. Malgré ces sorties répétées de l’Américain, cela n’a pas calmé les rumeurs. Et dernièrement, c’est un rachat par des investisseurs saoudiens et notamment le prince Al-Walid Bin Talal qui fait énormément parler. Thibaud Vézirian assurait même que la vente était déjà réglée et que cela devrait être confirmé d’ici peu. Toutefois, aucune officialisation n’est intervenue et Frank McCourt s’est à nouveau empressé de démentir une quelconque vente de l’OM, que ce soit aujourd’hui, demain ou même après-demain.

« L'OM n'est pas à vendre »

D’ailleurs, ce mardi, Frank McCourt en a remis une couche concernant ces rumeurs d’une vente de l’OM. Et à l’occasion de son interview pour La Provence , l’Américain a fait savoir qu’il prévoyait « un projet générationnel » à la tête du club phocéen : « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel. C'est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l'avons d'ailleurs ressenti (...) Les rumeurs sont parvenues jusqu'à moi. C'est la raison pour laquelle je démens formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre ».

Un discours bien différent en privé !