Mercato : McCourt, rachat... La vente de l'OM, ce n'est pas pour tout de suite !

Publié le 2 mars 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Ces derniers mois, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont multipliées. Mais Frank McCourt n'a jamais changé de discours, assurant qu'il n'avait aucune intension de céder le club phocéen. Et malgré l'intensification des bruits de couloir, le Bostonien reste fidèle à ses idées et martèle sa volonté de conserver l'OM.

La vente de l'Olympique de Marseille est un sujet récurrent depuis quasiment un an. En effet, il y a d'abord eu la rumeur concernant un projet colossal mené par le prince saoudien Al-Walid bin Talal avant que le duo composé par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ne fasse surface et n'occupe l'espace médiatique durant de nombreuses semaines. Toutefois, Frank McCourt n'a jamais dévié de son chemin. Que ce soit par le biais de communiqués, ou par la prise de parole de membres de son entourage, le Bostonien n'a cessé de répéter qu'il ne vendrait pas l'OM. Toutefois, après une courte accalmie, les rumeurs se sont intensifiées. Il faut que Thibaud Vézirian a lâché une bombe à ce sujet début février. Le journaliste a effectivement assuré que tout était bouclé, Frank McCourt ayant accepté de vendre l'OM à la holding détenue par Al-Walid bin Talal dont le nom revient donc sur le devant de la scène. Tout serait ainsi bouclé, les documents signés et il ne manquerait plus que le communiqué afin d'officialiser la passage de l'OM sous pavillon saoudien. Seul problème, ce communiqué tarde à venir à l'inverse des nombreux démentis des deux parties. De passage à Marseille afin de rencontrer les supporters et présenter la suite de son projet, Frank McCourt est d'ailleurs plus affirmatif que jamais concernant ses intentions.

McCourt veut rester longtemps à l'OM...

En effet, le propriétaire de l'OM a entrepris de nombreux changements en interne afin de relancer son projet, à l'image du changement de président, Pablo Longoria remplaçant Jacques-Henri Eyraud, et visiblement, ce n'est pas pour préparer une vente. Dans les colonnes de La Provence , Frank McCourt confirme que non seulement l'OM n'est pas en vente, mais surtout, qu'il compte le céder à l'avenir à sa descendance : « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel. C'est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l'avons d'ailleurs ressenti (...) Les rumeurs sont parvenues jusqu'à moi. C'est la raison pour laquelle je démens formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre ». Le message a donc le mérite d'être très clair.

... Et y gagner la Ligue des Champions