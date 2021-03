Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce surréaliste de Frank McCourt sur la vente du club !

Publié le 2 mars 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 2 mars 2021 à 8h16

De passage à Marseille suite aux changements qu'il a initiés au sein de la direction de l'OM, Frank McCourt en a profité pour accorder une interview à La Provence dans laquelle il confirme qu'il n'a aucune intention de vendre le club.

Depuis quelques jours, les rumeurs entourant la vente de l'Olympique de Marseille sont incessantes. Il faut dire qu'il y a un peu moins d'un mois, Thibaud Vézirian lâchait une bombe à ce sujet, assurant que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al-Walid bin Talal. Selon le journaliste, tout est bouclé, las papiers sont signés, il ne manque plus que l'officialisation. Mais voilà, cette officialisation n'est justement jamais arrivée et entre temps, Frank McCourt, qui est donc toujours propriétaire de l'OM, a multiplié les démentis par le biais de communiqués ou de déclarations de son entourage dans les médias. En remplaçant Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, le Bostonien semble d'ailleurs avoir la volonté de donner un nouveau souffle à son projet. Une tendance qu'il confirme d'ailleurs dans un long entretien accordé à La Provence .

L'OM est «un projet générationnel» pour McCourt