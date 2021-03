Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Croyez-vous toujours au projet de Frank McCourt ?

Publié le 2 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Après avoir opéré de grands changements au sein de l’OM, Frank McCourt s’est rendu à Marseille ce lundi afin d’échanger avec les supporters et des élus locaux. L’occasion pour l’homme d’affaires américain d’afficher de grosses ambitions pour l’avenir, mais cela sera-t-il suffisant ?

Conscient que la situation n’était plus tenable, Frank McCourt a décidé de procéder à une réelle révolution au sein du club. Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli était attendue pour prendre la succession d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a de son côté été nommé président en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, à la surprise générale. Avec ces changements, Frank McCourt souhaite ouvrir un nouveau chapitre de son projet à l’OM et faire savoir qu’il ne compte pas vendre le club. « C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès , s'était justifié Frank McCourt dans un communiqué publié sur le site du club. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’OM ». Le propriétaire du club phocéen avait également annoncé dans la foulée qu’il comptait se rendre à Marseille pour lancer symboliquement cette nouvelle ère, et il n’a pas traîné.

Le discours séduisant de McCourt est-il convainquant ?