Mercato - OM : Après Longoria, une nouvelle révolution en interne ? La réponse de McCourt !

Publié le 2 mars 2021 à 15h15 par A.M.

Après avoir décidé de remplacer Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence de l'OM, Frank McCourt n'est pas fermé à l'idée de réaliser d'autres changements importants en interne.

Vendredi soir, par le biais d'un communiqué, l'Olympique de Marseille a annoncé plusieurs changements importants en interne. La nomination de Jorge Sampaoli n'est pas une surprise, au contraire du changement de président puisque Pablo Longoria remplace Jacques-Henri Eyraud qui siège désormais au sein du Conseil de surveillance de l'OM. Bien évidemment, la nomination d'un nouveau président peut engendrer d'autres bouleversements en interne. L'arrivée d'un directeur sportif fait partie des possibilités afin d'éviter à Pablo Longoria de cumuler les fonctions. Enfin, les postes d'Hugues Ouvrard, head of business, et Thierry Aldebert, directeur du stade Vélodrome, sont également en sursis. Et Frank McCourt n'écarte aucune option comme il l'explique dans les colonnes de La Provence .

Le remaniement n'est pas terminé à l'OM