Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud, Sampaoli… McCourt change tout à Marseille !

Publié le 26 février 2021 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 26 février 2021 à 21h08

Alors que les supporters et les hommes politiques de l’OM réclamaient du changement ces derniers à la présidence de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a répondu à ces attentes en opérant de grandes modifications dans l’organigramme du club phocéen.

Depuis le lancement de l’initiative Agora OM qui a pour but de redéfinir le terme de « supporters», c’est le feu du côté de Marseille. Pas seulement chez les groupes de supporters qui ont fait savoir leur mécontentement et réitérer leurs attentes de voir Jacques-Henri Eyraud quitter son poste de président de l’Olympique de Marseille, mais aussi chez les personnalités politiques de la région. Par exemple, le maire de Marseille Benoît Payan avait partagé son désaccord avec cette initiative, à l’instar du sénateur des Bouches-Du-Rhône Jeremy Bacchi qui réclamait carrément la vente de l’OM le 15 février dernier. L’OM n’a pas été vendu par son propriétaire Frank McCourt, certes, mais ce dernier a apporté d’énormes changements ce vendredi soir !

Longoria président du directoire, Eyraud au conseil de surveillance et Sampaoli nouvel entraîneur !

Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux et dont Twitter , les mesures drastiques de Frank McCourt qui chamboulent l’organisation administrative de l’OM ont été révélées. Par le biais de ce communiqué, on apprend que « l’OM ouvre un nouveau chapitre de sa grande histoire » et que « Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l’OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud » alors que « Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l’équipe première du club ». Jacques-Henri Eyraud a donc quitté ses responsabilités de président pour rallier le conseil de surveillance de l’OM.