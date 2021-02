Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nasser Larguet se prononce sur l'arrivée imminente de Sampaoli !

Publié le 26 février 2021 à 14h10 par La rédaction

Entraîneur par intérim de l'OM, Nasser Larguet est la cible principale des questions sur l'arrivée de Jorge Sampaoli. Un sujet auquel il répond toujours de la même manière, sans prétention aucune.

Alors que Jorge Sampaoli serait tout proche de reprendre les rênes de l'effectif professionnel de l'Olympique de Marseille, Nasser Larguet continue de faire son travail avec énormément de professionnalisme et d'humilité. Lui le responsable du centre de formation de l'OM qui a été propulsé au poste d'entraîneur par intérim de l'équipe première après la mise à pied d'André Villas-Boas a bel et bien conscience qu'il n'occupe cette fonction que temporairement, comme il l'a déjà répété plusieurs fois en conférence de presse. Pour autant, nombreux sont ceux qui auraient préféré que Nasser Larguet poursuive son bout de chemin plutôt que de voir débarquer Jorge Sampaoli. Interrogé à nouveau à ce propos, Nasser Larguet n'a pas changé de cap.

« Je n'ai pas plus d'informations. En attendant, je suis dans la peau d'un entraîneur. »