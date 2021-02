Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès prend position pour l'avenir de Nasser Larguet !

Publié le 22 février 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli serait proche de débarquer à l'OM, Pierre Ménès estime que Nasser Larguet pourrait rester à la tête du club.

Depuis la mise à pied d'André Villas-Boas et en attendant que les dirigeants du club trouvent un accord avec un nouvel entraîneur, Nasser Larguet assure l'intérim à la tête de l'Olympique de Marseille. Une période qui dure plus longtemps que prévu alors que le dossier Jorge Sampaoli tarde à être bouclé en raison de sa situation contractuelle avec l'Atlético Mineiro. Celui qui était jusqu'à présent le responsable du centre de formation de l'OM a officié à six reprises à la tête de l'équipe professionnelle et dispose d'une belle cote de popularité auprès des joueurs et des supporters. Même s'il ne veut pas s'emballer et qu'il sait qu'il n'est à ce poste que pour un temps assez court, Nasser Larguet devrait rester en poste aux yeux de Pierre Ménès.

« Moi je garderais Larguet »