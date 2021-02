Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre dans le dossier Sampaoli !

Publié le 21 février 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine, l’OM ne compterait pas se précipiter pour l’entraîneur argentin et ferait confiance en Nasser Larguet.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé le 5 février dernier, Jorge Sampaoli est le profil privilégié de Pablo Longoria. Le directeur du football de l’OM se rapprochait ces derniers jours d’un accord avec l’entraîneur de l’Atletico Mineiro et de son entourage, toujours selon nos informations exclusives du 17 février. Samedi, le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron assurait qu’une résiliation de contrat pourrait rapidement avoir lieu. Ce qui faciliterait l’arrivée de Sampaoli. Cependant, et alors que ce ne serait qu’une question de temps pour divers médias, la nomination de Jorge Sampaoli pourrait bien être considérablement retardée.

L’OM veut prendre le temps, Larguet apporte satisfaction