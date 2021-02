Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà tout prévu pour son arrivée à Marseille !

Publié le 21 février 2021 à 18h10 par A.M.

Grand priorité de l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli semble plus proche que jamais de rejoindre la Canebière. Et il a déjà prévu.

Depuis le 2 février dernier, l'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur. En effet, André Villas-Boas a été mis à pied par sa direction après ses propos en conférence de presse. Et alors que Nasser Larguet assure un intérim bien plus long que prévu, Pablo Longoria s'active pour trouver un nouvel entraîneur. Comme révélé par le10sport.com dès le début du mois de février, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM. Et le technicien argentin est plus proche que jamais de rejoindre le club phocéen.

Sampaoli est prêt à débarquer à l'OM