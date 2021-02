Foot - Mercato - OM

Mercato : Kostas Mitroglou n'a toujours pas digéré son échec à l'OM !

Publié le 22 février 2021 à 1h00 par A.M.

Alors qu'il a finalement quitté l'OM cet hiver afin de s'engager avec l'Aris Salonique, Kostas Mitroglou connaît des débuts très contrastés au sein du club grec.

Recruté durant l'été 2017, Kostas Mitroglou était présenté comme le grand attaquant tant attendu par l'Olympique de Marseille, racheté quelques mois plus tôt par Frank McCourt. Mais force est de constater que le passage de l'attaquant grec sur le front de l'attaque de l'OM est un échec, à tel point qu'il était devenu indésirable à Marseille après avoir enchaîné des prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven. Ecarté par André Villas-Boas durant la première partie de saison, Kostas Mitroglou a finalement été libéré de son contrat pour s'engager avec l'Aris Salonique cet hiver où ses débuts sont pour le moins poussifs à en croire Martial Debeaux, spécialiste du football grec pour Footballski .

Mitroglou à l'Aris Salonique, ce n'est pas encore ça