Mercato - PSG : Ce terrible aveu sur ce gros échec du Qatar !

21 février 2021

Depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale, le PSG a vu de nombreuses pépites s’en aller. Certaines d’entre elles ont par la suite brillé dans de grands clubs, un gros problème sur lequel est revenu l’un des anciens espoirs du club.

L’été dernier, le PSG a de nouveau assisté aux départs de deux grands espoirs : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui se sont respectivement engagés librement en faveur du Bayern Munich et de l’ASSE. Cela devient malheureusement une habitude pour le club de la capitale, critiqué pour ne pas réussir à convaincre ses jeunes pépites de s’engager sur la durée à Paris. Il faut dire que les nombreuses stars présentes n’arrangent pas leur situation, et cela pourrait provoquer le départ d’un autre joueur dans les prochains mois, Kays Ruiz, qui n’a toujours pas trouvé d’accord pour son premier contrat pro. Présent au PSG entre 2005 et 2013, Nicolas Rajsel a assisté à l’arrivée des Qataris, et l’attaquant reconnaît que les jeunes ont rapidement compris que cela allait devenir compliqué pour eux.

« On s'est dit clairement qu'il n'y avait plus de place pour les jeunes »