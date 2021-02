Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Puel très remonté en interne contre Aouchiche ?

Publié le 7 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Énorme déception du côté de l'ASSE, Adil Aouchiche ne décevrait pas exclusivement par ses prestations mais aussi par son comportement. De quoi conforter Claude Puel dans son choix de l'exclure de son groupe.

Formé au Paris Saint-Germain où il était considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs, Adil Aouchiche déçoit depuis son arrivée à Saint-Étienne. Pourtant désireux de lancer sa carrière et de gagner en temps de jeu, le milieu offensif a fait quelques bonnes sorties avant de disparaître des radars. Réapparu il y a peu, le jeune joueur de 18 ans ne s'est fait remarquer que pour ses mauvaises prestations. De quoi agacer un certain Claude Puel, qui pointerait également du doigt un manque d'engagement et de volonté de sa part, que ce soit en match ou même à l'entraînement. Résultat, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a pris une décision radicale en excluant Adil Aouchiche de son groupe pour la réception du FC Metz, ce dimanche à 15h. Outre ses performances sportives, l'ancien joueur du PSG se serait également fait remarquer pour ses écarts sur le plan extra-sportif...

Un comportement agaçant ?