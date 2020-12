Foot - ASSE

ASSE : Aouchiche frustré par une décision de Claude Puel

Publié le 18 décembre 2020 à 11h10 par La rédaction

Quelques mois après son départ du PSG, Adil Aouchiche traverse une période compliquée sous les couleurs de l'ASSE, à l'image du club. Ecarté du onze de départ par Claude Puel ces dernières semaines, le milieu français n'a pas caché sa frustration.