Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Les Verts ne lâchent pas Slimani !

Publié le 18 décembre 2020 à 10h45 par Alexandre Higounet

En quête urgente d’un avant-centre en janvier, et ce malgré un manque absolu d’argent, l’ASSE maintient la pression pour Islam Slimani (32 ans), l’attaquant international algérien de Leicester.

Comme révélé par le10sport.com, l’AS Saint-Etienne va avant tout utiliser le mercato hivernal pour tenter de poursuivre son opération dégraissage, dans l’espoir de trouver le montant de 20 millions (entre les ventes et les économies de salaire) qui manque encore pour équilibrer les comptes. Pour autant, les dirigeants stéphanois vont malgré tout chercher des renforts en janvier, avec la condition qu’ils ne coûtent rien.

Les Verts y croient toujours

A côté du dossier William Saliba en défense centrale, la priorité absolue sera de recruter un avant-centre finisseur. Selon nos informations, en marge des pistes creusées par la cellule de recrutement, le club stéphanois travaille toujours sur la piste menant à Islam Slimani, en mal de temps de jeu à Leicester City. Au sein de l’ASSE, on n’a pas renoncé à ce dossier, loin de là. Quand bien même Slimani n’a plus que six mois de contrat à Leicester, les Verts maintiennent le cap dans le cadre d’un prêt, le seul dans lequel ils pourraient finaliser le dossier. Autant dire que la marge de manœuvre est très étroite pour l’ASSE, mais dans les bureaux de l’Etrat, on continue visiblement à y croire. Même si aucune proposition n’a encore été formulée. Pour rappel, Islam Slimani est également dans le viseur de l’OL pour cet hiver si jamais Juninho boucle le départ de Memphis Depay ou Moussa Dembele.