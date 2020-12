Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le point de chute de Morgan Sanson déjà connu ?

Publié le 18 décembre 2020 à 10h00 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2022 et déjà proche d’un départ cet été, Morgan Sanson pourrait définitivement plier bagages. Et il semble bien parti pour rejoindre la Premier League...

L’Olympique de Marseille est un club qui a besoin d’argent et, forcément, la crise du COVID-19 n’a en rien arrangé les choses. La qualification en Ligue des Champions a permis de remplir quelque peu les caisses, mais un ou deux joueurs devront partir au cours des prochains mois. Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo et il y a des grandes chances pour qu’il soit acheté. Le prochain, ça pourrait être Morgan Sanson ! D’ailleurs le milieu de l’OM était l’un des joueurs les plus susceptibles de quitter le club cet été déjà.

Sanson dans le viseur de trois clubs de Premier League