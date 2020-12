Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar au cœur d’un plan colossal dans le feuilleton Kylian Mbappé ?

Publié le 18 décembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 18 décembre 2020 à 8h23

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est encore loin d’avoir fixé son avenir. Et le Real Madrid, qui se tient plus que jamais au taquet dans ce dossier, aurait un plan surprenant à l’esprit pour tenter de le récupérer… gratuitement !

Le 5 décembre dernier, au micro de Canal +, Leonardo faisait le point sur la situation personnelle de Kylian Mbappé au PSG : « Sa prolongation ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », indiquait alors le directeur sportif du PSG. Pourtant, ce dossier semble avoir du mal à se concrétiser, alors que Mbappé n’aura plus qu’une seule année d’engagement au Parc des Princes l’été prochain. Et le Real Madrid est plus que jamais à l’affût…

La Coupe du monde au Qatar utilisée contre le PSG pour Mbappé ?