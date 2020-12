Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 pourrait chambouler les plans de Puel !

Publié le 18 décembre 2020 à 7h00 par D.M.

L’ASSE suivrait avec attention les prestations de Sasa Zdjelar, qui voit son contrat avec le Partizan Belgrade expirer à la fin de la saison. Mais le joueur de 25 ans intéresserait également le Stade de Reims.

En difficulté en championnat, l’ASSE voudrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Selon les informations de But Football Club, le club de Claude Puel espèrerait recruter un défenseur et un attaquant. Mais à en croire le média serbe Telegraf , la formation stéphanoise voudrait également accueillir un milieu de terrain et aurait ciblé Sasa Zdjelar. Agé de 25 ans, le joueur voit son contrat qui le lie au Partizan Belgrade expirer à la fin de la saison et pourrait quitter la Serbie en janvier prochain en cas de bonne offre.

Sasa Zdjelar supervisé par l'ASSE et Reims