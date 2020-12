Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a ciblé ses deux grandes priorités pour le mercato !

Publié le 17 décembre 2020 à 11h30 par La rédaction

En grande difficulté ces dernières semaines, le mercato hivernal de l'ASSE risque d'être décisif pour éviter de jouer le maintien jusqu'en fin de saison. Claude Puel aurait déjà planifié ses deux priorités cet hiver pour redresser la situation du club du Forez. Toutefois, les Verts pourraient être contraints de revoir leurs ambitions à la baisse, alors que les finances de l'ASSE seraient proches du rouge...

Trois mois et onze matchs après son succès au Stade Vélodrome contre l’OM (0-2), l’ASSE est de nouveau parvenue à trouver le chemin de la victoire ce mercredi à Bordeaux (1-2). Toutefois, cette victoire, bien que permettant aux Verts de s’éloigner de la zone rouge, ne résout pas tout, loin de là. Après une fin de mercato chaotique qui a vu les arrivées de William Saliba et M’Baye Niang tomber à l’eau, le club du Forez a dû faire avec les moyens du bord. Possédant encore la confiance de ses dirigeants malgré la mauvaise forme de l’ASSE, Claude Puel attend désormais le mercato hivernal avec impatience afin de pouvoir se renforcer et inverser la situation. L’ancien entraîneur de Leicester City aurait notamment ciblé ses deux priorités pour le prochain mercato hivernal.

Un défenseur et un buteur pour l’ASSE cet hiver ?

Ainsi, Claude Puel souhaiterait se renforcer à deux postes cet hiver, et aurait déjà ciblé des profils bien précis. En effet, selon les informations de But!, l’entraîneur de l’ASSE serait toujours à la recherche du successeur de Wesley Fofana. Le technicien français aurait même une idée concrète du défenseur idéal, qui devrait être droitier, bon à la relance, et posséder une certaine expérience. Si le retour en prêt de William Saliba semble toujours être l’une des priorités de l’ASSE cet hiver, le jeune défenseur pourrait favoriser un prêt en Angleterre afin de s’acclimater le plus rapidement possible en vue de s’imposer à Arsenal. Récemment, le nom d’Edgar Lé, ancien défenseur du LOSC et du FC Nantes évoluant désormais à Trabzonspor, avait été annoncé dans le viseur des Verts. Outre le recrutement d’un défenseur, Claude Puel serait ainsi à la recherche d’un buteur, toujours selon les informations de But!. Alors que Charles Abi est loin de faire l’unanimité, l’ASSE chercherait un attaquant physiquement imposant afin de mener la ligne d’attaque des Verts. Toutefois, ces recrutements ne risquent pas d’être chose facile pour le club du Forez...

Aucune marge de manœuvre pour Claude Puel ?