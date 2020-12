Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ de William Saliba prend forme pour cet hiver !

Publié le 14 décembre 2020 à 15h30 par La rédaction

Arrivé dans le costume d’espoir à l’été 2019, William Saliba vit un calvaire pour sa première vraie saison à Arsenal. Dans l’impasse la plus totale, le joueur pourrait repartir en prêt en attendant de jours meilleurs.

Ces dernières saisons, si l’AS Saint-Étienne a pu miser sur sa formation en défense centrale, cela n'a pas duré très longtemps. Après seulement quelques matchs dans l’élite, William Saliba avait été arraché à sa terre natale par Unai Emery à l’été 2019 contre 30M€. Rebelote l’été suivant, avec Wesley Fofana, envolé pour Leicester dans une opération au moins aussi onéreuse. Si ce dernier semble s’être acclimaté à la Premier League, ce n’est pas le cas de son cadet. William Saliba aurait dû découvrir l’élite anglaise cette année, après avoir été prêté dans le Forez la saison passée. Mais Mikel Arteta n’a tout simplement encore jamais fait appel à lui, et avait même incité son joueur à reprendre la direction de la ligue 1, où Claude Puel l’attendait à bras ouverts. Mais l’opération, prévue en dernière minute, a échoué pour une affaire de timing, et le jeune Gunner est désormais bloqué dans une équipe où son heure n’est pas encore venue.

L’impasse William Saliba à Arsenal

Si William Saliba n’entre effectivement pas dans les plans de Mikel Arteta, les occasions de prouver sa valeur seraient d’autant plus rares. Comme l’a révélé The Athletic ce lundi, le calendrier chargé d’Arsenal empêche le joueur de 19 ans de s’entraîner souvent avec le groupe principal. Ce dernier s’exerce la majeure partie du temps avec les autres joueurs écartés et les U23, avec lesquels il compte 7 apparitions toutes compétitions confondues. Le média britannique affirme même que le natif de Bondy serait 7e dans la hiérarchie des défenseurs centraux aux yeux de l’entraîneur espagnol. Mais l’horizon pourrait s’éclaircir dans ce domaine, avec les arrivées prochaines en fin de contrat de David Luiz, Shkodran Mustafi, et Sokratis. En attendant, un nouveau prêt reste l’issue la plus probable pour William Saliba, d’autant plus après que Mikel Artera lui ait récemment ouvert la porte.

Une expérience en Angleterre privilégiée ?