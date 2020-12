Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce qui peut tout changer pour Saliba !

Publié le 13 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Toujours à la recherche du successeur de Wesley Fofana au sein de la charnière centrale de l'ASSE, Claude Puel n'oublie pas William Saliba, en manque de temps de jeu à Arsenal et ne semblant pas entrer dans les plans de Mikel Arteta, qui a ouvert les portes à un départ de son joueur cet hiver.

Alors que l'ASSE a enchaîné une onzième rencontre sans victoire ce vendredi contre Angers, le mercato hivernal s'annonce de plus en plus décisif pour Claude Puel. Malgré des finances particulièrement précaires, le technicien français compte bien recruter plusieurs joueurs afin de s'éloigner au plus vite de la zone de relégation et de redresser la situation avec les Verts. Après les transferts avortés de William Saliba et M'Baye Niang dans les dernières heures du mercato estival, l'ASSE ciblerait toujours le recrutement d'un défenseur central et d'un attaquant, ainsi que d'un gardien de but, alors que Stéphane Ruffier pourrait être licencié pour faute grave dans les prochains jours et que Jessy Moulin ne fait pas l'unanimité. Pour pallier le départ de Wesley Fofana en défense, Claude Puel ciblerait Edgar Ié, ancien défenseur du LOSC, mais garderait également toujours un œil sur la situation de William Saliba. Formé à l'ASSE et prêté dans le Forez la saison passée, le défenseur de 19 ans traverse une période particulièrement difficile, n'ayant toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec l'équipe première d'Arsenal cette saison. L'ancien entraineur de Leicester City pourrait avoir une opportunité en or avec William Saliba, sa priorité lors du prochain mercato hivernal, alors que Mikel Arteta ne semble pas compter sur lui cette saison.

« Un prêt de Saliba en janvier ? C'est quelque chose dont nous discutons en ce moment »