Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier prêt à prendre une décision tonitruante pour son avenir ?

Publié le 13 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Entre l’ASSE et Stéphane Ruffier, l’heure du divorce approche. Une rupture qui pourrait bien pousser à prendre une terrible décision par la suite.

La polémique n’en finit plus autour de Stéphane Ruffier. Gardien emblématique de l’ASSE, le Français est toutefois en guerre avec Claude Puel, qui n’a pas hésité à l’écarter de son groupe. Depuis, le conflit entre les deux n’a fait que de s’envenimer. Et le point de non retour pourrait bien avoir été atteint. En effet, selon les récentes informations de L’Equipe , Ruffier a de nouveau été mis à pied et pourrait être licencier dans les prochains jours. Entre l’ASSE et le gardien de 34 ans, la rupture serait imminente.

La fin de carrière approche ?