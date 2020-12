Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin plus que jamais vers un départ à 0€ ?

Publié le 13 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

L’été prochain, Florian Thauvin pourrait quitter librement l’OM. Un scénario catastrophe qui tend plus que jamais à se confirmer.

Buteur ce samedi face à l’AS Monaco, Florian Thauvin montre qu’il est toujours là pour l’OM. Depuis le début de la saison, le protégé d’André Villas-Boas a été décisif à de nombreuses reprises. L’entraîneur phocéen peut donc s’appuyer sur le champion du monde, mais pourrait ne pas durer. En effet, Thauvin est en fin de contrat et son avenir est actuellement au centre de nombreuses discussions. A 27 ans, la natif d’Orléans pourrait donc connaitre ses derniers moments avant de possiblement partir libre l’été prochain.

Toujours pas de prolongation