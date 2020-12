Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le grand danger se confirme pour Florian Thauvin !

Publié le 12 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat à l’OM, Florian Thauvin se rapproche d’un départ libre en fin de saison. De quoi intéresser plusieurs prétendants et notamment le Milan AC.

Aujourd’hui, Florian Thauvin est toujours un joueur de l’OM. Mais le sera-t-il encore dans quelques mois ? La question revient de plus en plus sur la table car le champion du monde est dans sa dernière année de contrat et une prolongation semble encore loin. Une situation qui inquiète jusqu’à André Villas-Boas. Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a confié : « Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre ». Toutefois, pendant que l’OM cherche à trouver une solution pour Thauvin, certains prétendants avancent déjà leurs pions pour l’attirer librement dans quelques mois.

La menace Milan AC !