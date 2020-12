Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a interpellé sa direction pour Florian Thauvin !

Publié le 11 décembre 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que Florian Thauvin est dans sa dernière année de contrat, André Villas-Boas n’a pas caché son inquiétude devant la situation de son protégé à l’OM.

Aujourd’hui, Florian Thauvin est toujours un joueur de l’OM. Toutefois, sa situation contractuelle est au centre de toutes les discussions. En effet, le champion du monde est dans sa dernière année de contrat, ainsi, sans prolongation, il pourrait partir librement à la fin de la saison. Alors que Milan AC est très intéressé par Thauvin, son cas interpelle, et cela devient encore plus criant alors que les prestations du joueur d’André Villas-Boas sont décevantes dernièrement. D’ailleurs, présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM s’est montré inquiet pour Florian Thauvin, souhaitait qu’une solution soit trouvée le plus rapidement.

Villas-Boas veut résoudre le cas Thauvin