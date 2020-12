Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barcelone, Bayern… Ça s’agite en coulisse pour Boubacar Kamara !

Publié le 11 décembre 2020 à 12h30 par T.M.

Dans les prochains mois, l’OM va devoir vendre et Boubacar Kamara fait notamment partie des candidats à un départ. D’ailleurs, pour le protégé d’André Villas-Boas, cela commence déjà à s’animer.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait bien connaitre ses derniers moments sur la Canebière. En effet, alors que Frank McCourt a exigé des ventes à Pablo Longoria, le joueur d’André Villas-Boas pourrait être cédé afin de récupérer un joli chèque. Bénéficiant de l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’OM, Kamara, qui avait refusé de partir lors du dernier mercato estival afin de disputer la Ligue des Champions avec son club formateur, pourrait donc entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Et à 21 ans, le Marseillais devrait avoir l’embarras du choix au moment de choisir son prochain club. En effet, sous le maillot phocéen, Boubacar Kamara fait forte impression et a notamment tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Une liste qui ne ferait que grandir de jour en jour…

Le FC Barcelone réfléchit…

Dernièrement, c’était avant tout en Italie et en Angleterre que Boubacar Kamara était évoqué. Mais ce vendredi, c’est en Espagne que le nom du joueur de l’OM fait parler. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le FC Barcelone fait les yeux doux au joueur d’André Villas-Boas, et ce depuis 4 ans maintenant. Supervisé à plusieurs reprises, Kamara aurait conquis les Blaugrana et ce dossier pourrait bien être l’un des premiers à gérer pour le prochain président. En effet, alors que la défense centrale du Barça est en grande difficulté, Boubacar Kamara pourrait donc être la solution. D’ailleurs, selon les informations du média ibérique, les Blaugrana envisageraient même de proposer certains de ses joueurs indésirables afin d’obtenir l’accord de l’OM pour le transfert de son défenseur central/milieu de terrain.

… et le Bayern Munich prépare son offensive !