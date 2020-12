Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara, le futur dilemme du Barça ?

Publié le 11 décembre 2020 à 8h45 par T.M.

Alors que l’OM doit vendre pour renflouer les caisses, Boubacar Kamara pourrait être l’un des candidats au départ. Et pour le joueur d’André Villas-Boas, la bataille s’annonce rude puisqu’il faudrait désormais compter sur le FC Barcelone.

Lors du dernier mercato estival, cela n’a finalement pas été le grande opération portes ouvertes à l’OM comme cela avait été annoncé. Peu de joueurs sont finalement partis, mais cela pourrait ne pas être la même à l’avenir. En effet, les comptes des Phocéens sont toujours dans le rouge et Frank McCourt veut rapidement régler cela. Ainsi, l’Américain aurait mis la pression pour réaliser plusieurs ventes dans les fenêtres de recrutement à venir. A voir maintenant qui pourrait faire ses valises et pour cela, les regards se tournent notamment vers les grosses valeurs marchandes comme Morgan Sanson, Duje Caleta-Car ainsi que Boubacar Kamara. Défenseur central repositionné au milieu de terrain, le joueur formé à l’OM ne cesse d’attirer les prétendants et la liste ne fait qu’augmenter.

Kamara, le renfort défensif tant attendu du Barça ?