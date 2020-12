Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le FC Barcelone à fond sur un protégé de Villas-Boas ?

Publié le 9 décembre 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Alors que Frank McCourt aurait imposé à la direction de l’OM de boucler plusieurs ventes lors des prochaines périodes de mercato, Boubacar Kamara disposerait de gros courtisans sur le marché des transferts avec notamment le FC Barcelone.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, et alors qu’il reste l’un des éléments les plus « bankable » de l’effectif de l’OM, Boubacar Kamara (21 ans) aura un choix décisif à faire dans les prochains mois pour son avenir. L’international espoirs français, définitivement reconverti au poste de milieu de terrain défensif par André Villas-Boas, devra trancher entre une prolongation de contrat avec son club formateur ou un transfert, surtout que Frank McCourt souhaite rapidement bouler des ventes à l’OM. Et Kamara devrait avoir l’embarras du choix…

Du lourd sur Kamara ?