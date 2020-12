Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario se dessine pour le départ de Thauvin !

Publié le 9 décembre 2020 à 18h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est un joueur très apprécié à l’étranger.

Après son échec en Angleterre, Florian Thauvin pourrait tenter une nouvelle aventure à l’étranger, en Espagne ou en Italie. Le Milan AC et le FC Séville semblent en effet très intéressés par le Champion du monde. Son contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin prochain et, pour le moment une prolongation reste hypothétique. « C’est une question compliquée » a récemment avoué Pablo Longoria, head of football de l’OM, sur Téléfoot La Chaîne . « On y travaille, on parle avec son entourage avec tout le monde pour trouver la meilleure façon que les parties se rapprochent ». S’il ne prolonge finalement pas avec l’OM d’ici le 1er janvier prochain, Thauvin pourra librement négocier avec le club de son choix.

Le Milan AC veut Thauvin... mais pas cet hiver