Mercato - PSG : Zidane fait une fleur à Leonardo pour Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors que le PSG semble être dans la course à la signature pour Paul Pogba, cela ne serait plus le cas du Real Madrid d’après le journaliste de SPORT Guillem Balague.

Quel avenir pour Paul Pogba ? Dans la foulée de la déclaration de son agent Mino Raiola qui a assuré que c’était terminé pour lui à Manchester United, le milieu de terrain a fait couler beaucoup d’encre dans la presse depuis lundi soir. À présent, Pogba est annoncé du côté du Real Madrid, du PSG et surtout de la Juventus qui serait sa destination privilégiée d’après The Athletic . Le PSG serait également une option selon Eurosport UK et Guillem Balague. Le journaliste de SPORT a assuré lors de sa rubrique Ask Guillem que « Le PSG peut être amené à y penser, mais au final, avec seulement un an sur son contrat, et le fait de songer à Messi, cela n’a aucun sens » .

« Zidane le voulait au Real Madrid, mais ce n’est plus d’actualité »